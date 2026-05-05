“El Chapo” Guzmán solicita extradición a México y denuncia violaciones a sus derechos en EE. UU.

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El narcotraficante mexicano Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán presentó una carta manuscrita ante un juez del Distrito Este de Nueva York en la que solicita su extradición a México y denuncia presuntas violaciones a sus derechos procesales durante su juicio en Estados Unidos.

La misiva, fechada el 23 de abril y recibida por el tribunal el 1 de mayo, fue escrita desde la prisión federal de máxima seguridad ADX Florence, donde actualmente cumple condena. En el documento, Guzmán plantea que su caso debería ser revisado y que la apelación en curso podría derivar en la realización de un nuevo juicio.

En el escrito, el exlíder del Cártel de Sinaloa sostiene que las pruebas utilizadas en su contra no fueron debidamente acreditadas y señala lo que considera irregularidades dentro del proceso judicial federal en su contra.

Además, propone que los gobiernos de México y Estados Unidos alcancen un acuerdo a nivel diplomático que permita su traslado. Según expone en la carta, ambas partes podrían establecer mecanismos conjuntos para facilitar su regreso al país de origen.

Guzmán fue condenado en julio de 2019 a cadena perpetua por una corte estadounidense tras ser declarado culpable de múltiples cargos relacionados con narcotráfico y crimen organizado. A esa pena se sumaron condenas adicionales por delitos vinculados al uso de armas y lavado de dinero.

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