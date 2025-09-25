Trump Denuncia «Triple Sabotaje» en la Asamblea General de la ONU

Día a Día News

EEUU–El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha escalado sus acusaciones de supuestos incidentes «siniestros» durante su reciente visita a la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU), exigiendo al secretario general, António Guterres, la apertura de una «investigación inmediata» por lo que ha calificado como un «triple sabotaje».

La denuncia, formalizada mediante una misiva enviada el miércoles por la noche, hace referencia a tres eventos ocurridos el día anterior en la sede del organismo internacional: un fallo con una escalera mecánica, problemas con el teleprómpter durante su discurso y fallas en el sonido del salón de sesiones.

En respuesta, Guterres ha confirmado la recepción de la carta y ha ordenado la puesta en marcha de una investigación «exhaustiva» para esclarecer los hechos.

Los Tres Incidentes Denunciados

A través de su plataforma de redes sociales, Truth Social, el mandatario estadounidense describió los sucesos como «una verdadera desgracia» y afirmó categóricamente que no se trató de una coincidencia, sino de un «triple sabotaje».

Fallo en la Escalera Mecánica: Trump relató que la escalera se «detuvo de golpe» mientras él y la primera dama, Melania Trump, la utilizaban para acceder a la sede. «Es increíble que Melania y yo no nos cayéramos de bruces sobre los bordes afilados de esos escalones de acero,» afirmó, sugiriendo que solo su firme agarre al pasamanos evitó un «desastre».

El presidente ha pedido que el Servicio Secreto se involucre en el análisis y ha exigido la preservación de «todas las cintas de seguridad», haciendo énfasis en el mecanismo del botón de parada de emergencia.

Problemas con el Teleprómpter: Minutos antes de su intervención en la Asamblea, el teleprómpter habría fallado, un incidente que Trump hizo notar ante los demás representantes.

Falla en el Sistema de Sonido: Durante la presentación de su discurso, el sonido de la sala también habría sido problemático. Según el presidente, «los líderes mundiales, a menos que usaran los auriculares de los intérpretes, no podían oír nada».

El dirigente estadounidense ha criticado duramente a la organización por estos sucesos, afirmando que sus representantes «deberían estar avergonzados» y señalando que «no me extraña que Naciones Unidas no haya podido cumplir con la función para la que fue creada».

En un comunicado emitido por su portavoz, Stéphane Dujarric, el secretario general António Guterres aseguró a la representación permanente de Estados Unidos que la organización está «dispuesta a cooperar con total transparencia» con Washington para determinar las causas de los «incidentes».

Respecto al incidente de la escalera mecánica, Dujarric había ofrecido previamente una explicación: un cámara de la delegación estadounidense, al adelantarse a la pareja presidencial para documentar su llegada, habría pisado «sin darse cuenta» un mecanismo de seguridad en la parte superior, provocando la detención de la máquina.

Sobre el teleprómpter, Annalena Baerbock, presidenta de la Asamblea General de la ONU, aseguró tras la intervención de Trump que «los teleprómpter de Naciones Unidas funcionan perfectamente». No obstante, se desconoce si la delegación de Estados Unidos optó por llevar un equipo propio para el discurso del magnate, quien finalmente comenzó su alocución apoyándose en notas escritas.

El resultado de la investigación «exhaustiva» ordenada por Guterres será clave para determinar si los incidentes fueron simples fallas técnicas y humanas, como inicialmente sugirió la organización, o si se confirman las graves acusaciones de sabotaje por parte del presidente Trump.

