Trump afirma que EE.UU. atacará Irán “con mucha fuerza” en las próximas semanas

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país podría ejecutar nuevos ataques contra Irán en un plazo de dos a tres semanas, en el marco del conflicto militar iniciado a finales de febrero.

Durante un mensaje dirigido a la nación, el mandatario señaló que las acciones se realizarían “con mucha fuerza”, mientras reiteró que su administración mantiene conversaciones con autoridades iraníes para buscar una salida al conflicto.

Las declaraciones se producen tras la ofensiva denominada “Furia Épica”, iniciada el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel comenzaron una serie de bombardeos contra territorio iraní. Desde entonces, no se ha precisado una fecha clara para el cierre de las operaciones ni si habrá un despliegue terrestre adicional.

Trump sostuvo que las fuerzas estadounidenses han obtenido avances significativos en las últimas semanas, asegurando que Irán se encuentra debilitado en el plano militar. También reiteró que un cambio de régimen no formaba parte de los objetivos iniciales, aunque señaló que la estructura de poder en ese país ha sufrido modificaciones tras la muerte de altos funcionarios.

En su intervención, el presidente insistió en que las conversaciones diplomáticas “siguen en curso”, aunque advirtió que, de no alcanzarse un acuerdo, podrían intensificarse los ataques, incluso contra infraestructuras estratégicas.

Horas antes del discurso, Trump indicó que Irán habría solicitado un alto el fuego; sin embargo, autoridades de Teherán rechazaron esa versión y calificaron como falsas dichas afirmaciones.

El conflicto continúa sin una resolución definida, mientras persisten tanto las operaciones militares como los intentos de negociación entre ambas partes.

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