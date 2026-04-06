Astronautas de Artemis II observarán eclipse solar durante sobrevuelo lunar

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La misión Artemis II tiene previsto un evento poco común: su tripulación presenciará un eclipse solar mientras realiza un sobrevuelo por la cara oculta de la Luna este lunes 6 de abril.

De acuerdo con la NASA, el fenómeno ocurrirá cuando el Sol quede oculto detrás de la Luna desde la perspectiva de la cápsula Orion, una alineación que no será visible desde la Tierra. El eclipse tendrá una duración cercana a una hora y se desarrollará dentro de una ventana de observación estimada en seis horas.

La tripulación está integrada por el comandante Reid Wiseman, junto a los astronautas Victor Glover y Christina Koch, además de Jeremy Hansen, representante de la Agencia Espacial Canadiense.

Durante el eclipse, los astronautas observarán la superficie lunar mayormente en sombra, lo que permitirá identificar posibles destellos generados por impactos de meteoroides, así como partículas de polvo elevándose en el horizonte del satélite. También tendrán oportunidad de dirigir la observación hacia objetos del espacio profundo, incluidos planetas.

La agencia espacial detalló que este tipo de condiciones facilitará el estudio de elementos como cráteres, flujos de lava antiguos y formaciones geológicas que aportan información sobre el origen de la Luna y del sistema solar.

Además, al producirse la ocultación del Sol, la tripulación podrá observar la corona solar, la capa más externa de su atmósfera, visible únicamente bajo este tipo de alineaciones.

Desde la NASA, la responsable científica de la misión, Kelsey Young, señaló que los datos obtenidos contribuirán a futuras investigaciones y podrían incentivar el interés en la exploración espacial.

El sobrevuelo también marcará un nuevo hito, ya que la misión alcanzará una distancia mayor a la lograda anteriormente por vuelos tripulados, según los planes establecidos por la agencia.

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