Trump promete destrucción si Irán no reabre el estrecho de Ormuz este martes

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EEUU–El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió sobre un posible escenario de gran impacto global a pocas horas de que venza el plazo impuesto a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz.

«Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás», afirmó el mandatario en un mensaje difundido en su red Truth Social.

Trump fijó como límite las 20:00 horas de Washington de este martes para que Teherán restablezca el tránsito por esta vía estratégica para el comercio internacional de petróleo y mercancías.

«No quiero que eso suceda, pero es probable que ocurra», agregó el presidente.

El mandatario también se refirió a la situación interna iraní tras la ofensiva reciente. «Hemos logrado un cambio de régimen completo y total… tal vez pueda suceder algo revolucionariamente maravilloso», expresó.

Asimismo, reiteró las consecuencias si no se cumple su exigencia: «No tendrán puentes, no tendrán centrales eléctricas».

El presidente estadounidense insistió en que cualquier acuerdo debe garantizar condiciones aceptables para su administración. «Tenemos que llegar a un acuerdo… que incluya la libre circulación del petróleo», dijo.

Las declaraciones se producen en medio de una escalada de tensiones, luego de que Estados Unidos e Israel iniciaran hace más de un mes una ofensiva contra Irán, la cual ha dejado miles de fallecidos, incluidos civiles, según organizaciones no gubernamentales.

Posteriormente, se reportó un ataque contra la isla iraní de Jarg, principal terminal petrolera del país, en medio de la presión por el ultimátum para reabrir el estrecho de Ormuz.

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