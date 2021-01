UFG revela datos sobre encuesta de cara a las próximas elecciones 2021

La universidad Francisco Gavidia (UFG) a través del Centro de Estudios (CEC), presentó este 21 de enero una nueva encuesta donde se consolida el partido de Nuevas Ideas como la primera Fuerza política con mayoría de diputados.

Según los datos presentados por la UFG, si las elecciones fueran para el próximo domingo, el partido Nuevas Ideas obtendría un 64.7% de votos, mientras que un 7.1% de salvadoreños votaría por el partido Arena; un 3.1% al partido Gana y un 2.2% al partido FMLN.

La encuesta también presenta que los demás partidos obtendrían los siguientes votos: un 1.3% para el PCN; un 0.6% para el PDC y Vamos; un 0.4% votaría por Nuestro Tiempo; un 0.2% por CD, un 0.3% por Democracia Salvadoreña. Mientras que los candidatos independientes obtendrían un 2.5% de los votos por los salvadoreños.

De acuerdo a la encuesta el 73% de los salvadoreños aseguraron asistirán a emitir el sufragio el próximo 28 de febrero, pese al nivel de contagios por el COVID-19 a los que se exponen. No obstante, un 20.1% prefiere no asistir a votar y un 6% de la población no estaba segura.

Así mismo, los salvadoreños fueron cuestionados sobre la confianza de la labor por parte del Tribunal Supremo Electoral respondiendo un 43.6% de las personas que si confían en el Organismo Colegiado y un 37.4% no confía en la labor del tribunal.

Por último, la encuesta revela que el presidente Nayib Bukele es calificado por los salvadoreños con un 8.9 de nota por el buen manejo de la pandemia.