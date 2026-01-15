Un tercio de los jóvenes no acude al dentista

Un estudio de la revista “Frontiers in Oral Health” reveló recientemente que uno de cada tres adultos estadounidenses de entre 18 y 35 años no había visitado al dentista en el último año.

Las consecuencias pueden afectar la salud general y la longevidad, incluyendo la aparición de problemas cardiovasculares y cerebrales. Retrasar la atención también puede provocar complicaciones dentales o médicas más graves y costosas en el futuro.

Pero, ¿por qué los jóvenes son los más afectados?

“Generalmente, caen en una edad donde pierden el seguro de los padres y entonces comienzan a despreocuparse. Se mudan a la universidad y ya no tienen a mamá detrás haciéndoles la cita. No les duele nada, y creen que no hay problemas, pero sí los hay”, explicó la Dra. Vivian Menéndez, fundadora de Art Dental Studio en Miami.

La experta recordó que muchas enfermedades de la boca crecen silenciosamente, entre ellas las de las encías, que con los años pueden provocar la pérdida de los dientes.

“También las encías conectan las bacterias de la boca. Una vez que llegan a la sangre, van al cerebro y al resto del cuerpo. Se produce un proceso inflamatorio crónico, que afecta a las arterias. Y ahí vemos la relación con las enfermedades cardiovasculares, incluyendo el infarto, o el derrame cerebral”, advirtió.

Hizo además hincapié en no dejar sin tratamiento el sangramiento de las encías, uno de los avisos más importantes, porque, en realidad, el hilo dental debería pasar bien y no sangrar nunca.

Finalmente, la doctora Vivian Menéndez pidió a las personas diabéticas o hipertensas poner más atención en el cuidado de las encías, por los riesgos adicionales.

