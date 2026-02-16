Lun. Feb 16th, 2026

Un último ruego apasionado

Feb 16, 2026

El salsero ponceño Fernandito Rentas lanza oficialmente su nuevo sencillo «Mientras Bailamos», una composición que se perfila como un clásico contemporáneo gracias a su carga emocional y su excelencia musical.

Bajo la autoría y producción integral del compositor, cantante y arreglista chileno Robert Requena, el tema presenta una propuesta sólida, elegante y profundamente sentimental.

«Mientras Bailamos» es una salsa cargada de sensibilidad y nostalgia que retrata el deseo de aferrarse a un amor que amenaza con desvanecerse. A través de imagines intimas y delicadas, la letra invita a vivir el presente con intensidad, mientras se preserva el recuerdo de una conexión profunda.

Fernandito Rentas interpreta este tema con una entrega emotiva que resalta la dimensión humana y espiritual de la historia. La canción plantea un último encuentro sincera: una mirada de frente que reconoce lo vivido antes de la despedida.

El arreglo musical, una colaboración entre Requena y Carlos Andrés Olaya, quienes crean una atmósfera perfecta para el dramatismo de la canción. La mezcla y masterización, a cargo del ingeniero colombiano Héctor Mora garantizan un sonido impecable y envolvente.

El sencillo cuenta con la participación de músicos de estudio de alto nivel en Medellin Colombia, quienes aportan una riqueza instrumental única:

Créditos

  • Compositor: Robert Requena
  • Producción Musical: Robert Requena
  • Arreglo Musical: Robert Requena & Carlos Andrés Olaya
  • Mezcla y Master: Héctor Mora
  • Piano: Carlos Andrés Olaya Holguín (Chicky)
  • Bajo: Alejandro Peralta
  • Trompetas: Juan Diego Olaya Holguín
  • Trombones: Luis Uribe (Carabina)
  • Percusión: Alejo Trejos
  • Coros: Robert Requena & Rafael Escalona

«En ‘Mientras Bailamos’, cada instrumento y cada verso trabajan juntos para transmitir esa urgencia de no dejar morir el amor sin antes mirarlo a los ojos una última vez», expresa Fernandito Rentas.

«Mientras Bailamos» ya está disponible en todas las plataformas digitales, incluyendo Spotify, Apple Music, YouTube y todas las principales tiendas de música.

