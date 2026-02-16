Un último ruego apasionado

El salsero ponceño Fernandito Rentas lanza oficialmente su nuevo sencillo «Mientras Bailamos», una composición que se perfila como un clásico contemporáneo gracias a su carga emocional y su excelencia musical.

Bajo la autoría y producción integral del compositor, cantante y arreglista chileno Robert Requena, el tema presenta una propuesta sólida, elegante y profundamente sentimental.

«Mientras Bailamos» es una salsa cargada de sensibilidad y nostalgia que retrata el deseo de aferrarse a un amor que amenaza con desvanecerse. A través de imagines intimas y delicadas, la letra invita a vivir el presente con intensidad, mientras se preserva el recuerdo de una conexión profunda.

Fernandito Rentas interpreta este tema con una entrega emotiva que resalta la dimensión humana y espiritual de la historia. La canción plantea un último encuentro sincera: una mirada de frente que reconoce lo vivido antes de la despedida.

El arreglo musical, una colaboración entre Requena y Carlos Andrés Olaya, quienes crean una atmósfera perfecta para el dramatismo de la canción. La mezcla y masterización, a cargo del ingeniero colombiano Héctor Mora garantizan un sonido impecable y envolvente.

El sencillo cuenta con la participación de músicos de estudio de alto nivel en Medellin Colombia, quienes aportan una riqueza instrumental única:

Créditos

Compositor: Robert Requena

Producción Musical: Robert Requena

Arreglo Musical: Robert Requena & Carlos Andrés Olaya

Mezcla y Master: Héctor Mora

Piano: Carlos Andrés Olaya Holguín (Chicky)

Bajo: Alejandro Peralta

Trompetas: Juan Diego Olaya Holguín

Trombones: Luis Uribe (Carabina)

Percusión: Alejo Trejos

Coros: Robert Requena & Rafael Escalona

«En ‘Mientras Bailamos’, cada instrumento y cada verso trabajan juntos para transmitir esa urgencia de no dejar morir el amor sin antes mirarlo a los ojos una última vez», expresa Fernandito Rentas.

«Mientras Bailamos» ya está disponible en todas las plataformas digitales, incluyendo Spotify, Apple Music, YouTube y todas las principales tiendas de música.

