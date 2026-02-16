Un último ruego apasionado

El salsero ponceño Fernandito Rentas lanza oficialmente su nuevo sencillo «Mientras Bailamos», una composición que se perfila como un clásico contemporáneo gracias a su carga emocional y su excelencia musical.
Bajo la autoría y producción integral del compositor, cantante y arreglista chileno Robert Requena, el tema presenta una propuesta sólida, elegante y profundamente sentimental.
«Mientras Bailamos» es una salsa cargada de sensibilidad y nostalgia que retrata el deseo de aferrarse a un amor que amenaza con desvanecerse. A través de imagines intimas y delicadas, la letra invita a vivir el presente con intensidad, mientras se preserva el recuerdo de una conexión profunda.
Fernandito Rentas interpreta este tema con una entrega emotiva que resalta la dimensión humana y espiritual de la historia. La canción plantea un último encuentro sincera: una mirada de frente que reconoce lo vivido antes de la despedida.
El arreglo musical, una colaboración entre Requena y Carlos Andrés Olaya, quienes crean una atmósfera perfecta para el dramatismo de la canción. La mezcla y masterización, a cargo del ingeniero colombiano Héctor Mora garantizan un sonido impecable y envolvente.
El sencillo cuenta con la participación de músicos de estudio de alto nivel en Medellin Colombia, quienes aportan una riqueza instrumental única:
Créditos
- Compositor: Robert Requena
- Producción Musical: Robert Requena
- Arreglo Musical: Robert Requena & Carlos Andrés Olaya
- Mezcla y Master: Héctor Mora
- Piano: Carlos Andrés Olaya Holguín (Chicky)
- Bajo: Alejandro Peralta
- Trompetas: Juan Diego Olaya Holguín
- Trombones: Luis Uribe (Carabina)
- Percusión: Alejo Trejos
- Coros: Robert Requena & Rafael Escalona
«En ‘Mientras Bailamos’, cada instrumento y cada verso trabajan juntos para transmitir esa urgencia de no dejar morir el amor sin antes mirarlo a los ojos una última vez», expresa Fernandito Rentas.
«Mientras Bailamos» ya está disponible en todas las plataformas digitales, incluyendo Spotify, Apple Music, YouTube y todas las principales tiendas de música.