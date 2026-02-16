Fallece Robert Duvall, leyenda del cine estadounidense, a los 95 años

Día a Día News

El actor estadounidense Robert Duvall, una de las figuras más respetadas del cine de Hollywood, murió a los 95 años en su residencia de Middleburg, Virginia, según confirmó este lunes su esposa, Luciana Duvall, a través de un comunicado difundido en redes sociales.

Duvall falleció “pacíficamente”, acompañado de su familia. El intérprete, ganador del Oscar por Gracias y favores (1983) y nominado en múltiples ocasiones por la Academia de Hollywood, dejó una huella imborrable en la industria cinematográfica con una trayectoria que abarcó más de seis décadas.

Entre sus papeles más recordados destacan Tom Hagen en El padrino, el coronel Kilgore en Apocalypse Now y su trabajo en El gran Santini, que consolidaron su reputación como un actor de enorme versatilidad y profundidad dramática.

La familia Duvall informó que no se realizará un servicio fúnebre formal. En su lugar, invitaron a sus admiradores a recordarlo “viendo una buena película, contando una historia entre amigos o disfrutando un paseo por el campo, como él solía hacerlo”.

Con su fallecimiento, el cine pierde a uno de sus referentes más emblemáticos, cuya filmografía seguirá inspirando a nuevas generaciones de actores y cinéfilos en todo el mundo.

