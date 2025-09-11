Una alianza que une sabor, cultura y apoyo a las comunidades guatemaltecas

Con el objetivo de impulsar la innovación sin perder de vista nuestras raíces, Oro Maya en alianza con Walmart Guatemala, lanza al mercado el producto Oro Maya Blanca, una harina de maíz 100 % natural que destaca por su pureza, suavidad y practicidad en la preparación de tortillas.

Este lanzamiento no solo introduce un nuevo producto de calidad, sino que también conecta a los

consumidores con la riqueza cultural del país, al incorporar servilletas elaboradas en telar tradicional por

artesanas de Rabinal, Alta Verapaz. Estas servilletas, que acompañan la compra del producto en tiendas

Walmart, representan un tributo a las comunidades que mantienen viva la herencia textil guatemalteca.

“Tenemos el anhelo de contribuir con nuestra identidad, manteniendo esa esencia cultural que nos

caracteriza. Nuestros colores resaltan en Oro Maya Blanca, logrando así acercar la herencia cultural a

la innovación que hoy entregamos a nuestros consumidores. Una propuesta de valor 100% maíz blanco, evolucionando para disfrutar lo que siempre nos ha unido alrededor de la mesa. Tortillas más blancas, más suaves, Oro Maya Blanca, y además con un elemento único, elaborado artesanalmente por nuestra comunidad en Rabinal”, Expresó Cynthia Samuels, Gerente de Mercadeo para ALCSA.

Tras casi una década de trayectoria, Oro Maya ha demostrado ser una marca diferenciada por su

identidad cultural y potencial de expansión, incluso en mercados internacionales como Estados Unidos.

Con esta nueva presentación, reafirma su compromiso con la innovación y el orgullo de nuestras raíces.

El nombre Blanca hace referencia a su composición de maíz blanco 100 % natural, sin aditivos ni

preservantes. Su molienda más fina permite obtener una masa más uniforme, suave y fácil de trabajar,

garantizando tortillas blancas, suaves, uniformes y con mayor tiempo de conservación.

Con el apoyo de Cáritas Guatemala, organización dedicada a impulsar el desarrollo y la solidaridad en

comunidades vulnerables, y de Madre Naturaleza, este proyecto ha integrado a artesanas locales,

fortaleciendo el encadenamiento productivo y generando desarrollo económico en Rabinal. Más de 100

personas se han beneficiado de esta iniciativa, que une innovación, identidad cultural y compromiso

social.

“En Walmart estamos comprometidos en trabajar de la mano con nuestros socios comerciales en

beneficio de nuestros clientes y comunidades. Con Oro Maya Blanca, no solo ofrecemos a nuestros

clientes un producto innovador, sino que también generamos oportunidades económicas para las

comunicades en donde operamos, reafirmando nuestro compromiso con Guatemala”, expresó Luis

Arturo Ramírez, Coordinador de Asuntos Corporativos de Walmart.

