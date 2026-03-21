Entregan viviendas y nuevas esperanzas a más de 30 residentes del campamento de South Central

La oficina de la alcaldesa Karen Bass ayudó ayer a 32 angelinos a mudarse de las calles a una vivienda segura y estable gracias a la acción de su programa Inside Safe en el sur de Los Ángeles. Los equipos municipales desalojaron un campamento en South Central, y la acera volvió a utilizarse rápidamente, con vecinos que andaban en bicicleta y corrían por el espacio que más temprano esa mañana había estado lleno de tiendas de campaña, escombros y pertenencias personales.

“Tras décadas de creciente indigencia antes de que asumiéramos el cargo, el número de personas que viven en nuestras calles está disminuyendo gracias al avance de Inside Safe para solucionar las deficiencias históricas de la ciudad”, declaró el alcalde Bass. “Aún nos queda mucho camino por recorrer, pero no me dejaré disuadir por quienes pretenden detener el proceso para leer más estudios. Seguiremos trabajando para sacar a la gente de las calles, salvar vidas y hacer que los barrios sean más seguros”.

“Nos alienta ver a decenas de angelinos dar el primer paso hacia un futuro más seguro, saludable y estable”, dijo el concejal Curren Price. “Este trabajo prioriza a las personas, a la vez que brinda alivio a la comunidad circundante que se ha visto afectada durante algún tiempo. Hemos visto lo que se puede lograr cuando la asistencia, la vivienda y los servicios se combinan, y si bien el progreso no siempre será rápido, tenemos la responsabilidad con nuestras comunidades de mantenernos comprometidos con este trabajo”.

La exitosa operación de ayer, la número 124 desde el lanzamiento del programa Inside Safe hace tres años, se basa en el historial del alcalde Bass en toda la ciudad, al haber brindado refugio a decenas de miles de angelinos y haber mantenido una disminución consecutiva de la falta de vivienda durante dos años, un hito histórico para la segunda ciudad más grande del país.

En los meses previos a la operación, el Equipo de Intervención de Inside Safe trabajó estrechamente con los residentes del campamento, proporcionándoles diversos servicios y generando la confianza necesaria para facilitar su traslado a viviendas provisionales.

Además de sacar a las personas de las calles, la alcaldesa Bass también se centra en prevenir que las personas y las familias se queden sin hogar. Así es como su administración está abordando cada etapa en la lucha para acabar con la falta de vivienda:

La implementación de la primera estrategia de campamentos ha reducido la falta de vivienda en general por primera vez en años, ha disminuido la falta de vivienda en las calles en un 17,5 % y ha dado lugar a la primera disminución registrada en la mortalidad de personas sin hogar.

Acelerar la construcción de más de 6.000 viviendas asequibles mediante la Directiva Ejecutiva 1.

Se promulgó la primera actualización de la Ordenanza de Estabilización de Alquileres de Los Ángeles en 40 años.

Promover la construcción de viviendas innovadoras a través de LA4LA y crear más oportunidades para construir viviendas asequibles en terrenos propiedad de la ciudad.

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