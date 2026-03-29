El nuevo convenio colectivo incluye aumentos salariales

El pasado viernes, los sindicatos locales del sur de California del Sindicato Unido de Trabajadores de la Alimentación y el Comercio (UFCW) , que representan en conjunto a más de 4000 trabajadores de Kaiser Permanente en el sur de California y Bakersfield, anunciaron la ratificación de un nuevo convenio colectivo entre el UFCW y Kaiser. En total, 11 sindicatos locales del UFCW negociaron los nuevos contratos, que estarán vigentes hasta marzo de 2030.

El Comité de Negociación de Kaiser Permanente del Sur de California de la UFCW emitió el siguiente comunicado:

“Nos unimos a los trabajadores de Kaiser Permanente de todo el país para lograr estos sólidos contratos sucesores. Esto refleja los meses de arduo trabajo dedicados a las negociaciones y la solidaridad demostrada por todos nosotros en la mesa de negociación y la Alianza de Sindicatos de la Salud.”

“Con aumentos salariales significativos, mayor financiación para la formación y la educación, y un nuevo lenguaje sobre la IA y el uso de la tecnología, podremos brindar una mejor atención a nuestros pacientes en el trabajo y a nuestras familias en casa. Gracias a nuestra fuerza colectiva, seguimos haciendo de Kaiser Permanente un lugar mejor para los pacientes y los profesionales sanitarios de todos los ámbitos.”

FONDO

El nuevo contrato incluye un aumento salarial del 21,5 % durante los próximos cuatro años, incluyendo incrementos del 6,5 % en marzo y octubre de este año. El contrato también contempla ajustes adicionales a la escala salarial y al mercado en todas las categorías, lo que eleva el valor total a entre el 25 % y el 30 % para muchos miembros del sur de California y Bakersfield.

El contrato incluye cláusulas para protegerse del impacto de la IA y contribuir a definir el futuro de los trabajadores sanitarios de Kaiser. Se protegieron importantes beneficios, como las pensiones, las contribuciones del empleador y un acuerdo de colaboración. El Fondo Fiduciario Ben Hudnall, que ofrece numerosos beneficios educativos a los miembros del sindicato, recibirá financiación adicional.

Compartir esta nota