Vientos del norte y lluvias breves marcarán el inicio de semana en El Salvador

ElSalvador–El Salvador iniciará la semana con influencia de vientos del norte y un ambiente entre poco y parcialmente nublado, de acuerdo con el pronóstico del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

Durante la madrugada y la mañana de este lunes 23 de febrero, se prevé cielo poco nublado en la mayor parte del territorio, con mayor cobertura en la zona norte y sectores del occidente. En horas de la tarde, aumentará la nubosidad sobre la cordillera volcánica y el norte del país, donde podrían registrarse lluvias de corta duración.

Las precipitaciones podrían concentrarse al final de la tarde y durante la noche en áreas de la cordillera del Bálsamo, así como en el norte de los departamentos de Santa Ana y Chalatenango.

Los vientos del norte se mantendrán con velocidades promedio de entre 10 y 30 kilómetros por hora, y ráfagas que podrían alcanzar entre 50 y 90 kilómetros por hora. En zonas altas o con relieve favorable, estas ráfagas podrían superar dichos valores.

El martes 24 continuarán las mismas condiciones: cielo parcialmente nublado sobre la cordillera volcánica y la zona norte, con posibilidad de lluvias breves durante la tarde y noche. Los vientos seguirán predominando del norte, con intensidades similares.

Según el MARN, estas condiciones están siendo generadas por una zona de alta presión ubicada sobre Texas, que favorece el ingreso de aire fresco y seco desde el norte, manteniendo un ambiente más templado durante las noches y madrugadas.

