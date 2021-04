Voz Veis comparte toda su discografía en las plataformas digitales

El sexteto Voz Veis está compartiendo toda su discografía en las plataformas digitales, bajo la distribución de Cae Group, esto luego de haber regresado a los escenarios con el concierto virtual “Solo por esta vez”, convirtiéndose en una de las mejores noticias del año para sus fanáticos que desde hace 11 años se quedaron con ganas de escuchar más.

El público que los ha seguido desde sus comienzos podrá disfrutar de más de 80 canciones en la plataforma de distribución global de Cae Group, “Esta es nuestra manera de agradecer tanto amor, tantos años de apoyo y además poder conectar nuevamente con nuestra gente, estamos muy emocionados porque ahora podrán descargar desde cualquier parte del mundo toda la música de Voz Veis, estaremos de nuevo en sus vidas y nos quedaremos para siempre”, dijeron.

Sus éxitos memorables como “Aunque sea poco”, “El Farolito”, “Niña Dura”, “¿Qué me has hecho tú?”, “Pa’ que no me puedas olvidar”, “Un pedacito de tu querer”, “Segundo plato”, “Tan cerca” o “Cosita rica”, que desde ahora podrán encontrarlos en las tiendas digitales.

Asimismo, podrán escucharlos en Spotify, Apple Music, Deezer, Tidal, Amazon Music y YouTube.