WhatsApp dejará de funcionar en estos modelos de celulares desde enero de 2026

A partir del 1 de enero de 2026, WhatsApp retirará soporte a decenas de modelos de teléfonos antiguos que ya no cumplen los requisitos técnicos mínimos. La medida, parte de la política anual de Meta, busca reforzar la seguridad de la aplicación y mejorar su funcionamiento, pero dejará sin acceso a usuarios cuyos dispositivos no puedan actualizar su sistema operativo.

Según la actualización publicada por la compañía, WhatsApp solo funcionará en teléfonos con Android 6.0 o superior y en iPhones con iOS 16 o versiones más recientes. Los equipos que operen con Android 5.0 o iOS 15 dejarán de recibir actualizaciones, primero perdiendo funciones y, luego, el acceso total a la app.

La empresa justifica la decisión en motivos de seguridad y compatibilidad tecnológica, ya que los sistemas antiguos no reciben parches de protección de los fabricantes y representan un riesgo para la privacidad de los usuarios. Además, las nuevas funciones de la plataforma —como la verificación avanzada, el cifrado mejorado y el uso de inteligencia artificial— requieren un nivel de procesamiento que los dispositivos más viejos no pueden ofrecer.

Los modelos afectados

Aunque la lista oficial completa se publicará en las próximas semanas, varios medios especializados ya adelantaron algunos de los equipos que quedarían fuera del servicio. Entre ellos figuran:

Apple: iPhone 5, 5c, 5s, 6 y 6 Plus.

Samsung: Galaxy S3, S4 Mini, S5, Note 2, Core, Trend y J2.

LG: Optimus L3, L5, L7 y F5.

Motorola: Moto G y Moto E (primera generación).

Sony: Xperia Z2 y Z3.

Huawei: Ascend Mate, G740 y D2.

HTC: algunos modelos de las series Desire y One.

Estos teléfonos, lanzados entre 2013 y 2015, ya no reciben soporte de sus fabricantes. Aunque pueden seguir usándose para llamadas y funciones básicas, no cumplen los estándares de seguridad que WhatsApp aplicará en 2026.

Qué deben hacer los usuarios

Meta recomienda a los usuarios verificar la versión del sistema operativo desde la configuración del dispositivo. Quienes estén dentro del rango afectado deberán actualizar el sistema o migrar a un teléfono más reciente antes de fin de año.

WhatsApp notificará con anticipación a los usuarios afectados, mostrando alertas dentro de la app. También aconseja hacer una copia de seguridad de los chats y archivos en Google Drive o iCloud, para poder restaurarlos en un nuevo dispositivo sin pérdida de información.

Un recambio tecnológico inevitable

Cada año, WhatsApp ajusta sus requisitos técnicos para adaptarse a la evolución de los dispositivos móviles. Sin embargo, el cambio de 2026 será uno de los más amplios de la última década, ya que afectará a millones de teléfonos aún activos.

Meta insiste en que mantener la seguridad y estabilidad del servicio requiere dejar atrás modelos que no pueden soportar las actualizaciones modernas. En palabras simples: WhatsApp seguirá avanzando, aunque algunos teléfonos ya no puedan acompañarlo.

