Yohana Vargas convierte los problemas en oportunidades

La influencer colombo-venezolana Yohana Vargas se ha ganado el prestigio del público mostrándose tal como es, plantando cara a los desafíos de la vida y convirtiendo los problemas en oportunidades.

“La historia personal de una influencer no es color de rosa, ni como la pintan las redes sociales. Pocos son los creadores que se abren y cuentan la realidad. Mi historia de vida ha tenido altibajos, pero me centro más en el ‘para qué’ y no en el ‘por qué’, ‘por qué me pasó esto’, ‘por qué a mí’. Siempre busco soluciones, cómo se puede salir de la depresión, ser positivo y voltear lo negativo”, explica Vargas.