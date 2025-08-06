Los artistas urbanos Zumvido y Juliito se unen en el lanzamiento de “Si Te Vas”, un tema que retrata la despedida emocional con un estilo directo y sin filtros. El sencillo se estrena simultáneamente con su video musical oficial.

“Si Te Vas” es una combinación de melodía urbana, letra cruda y energía de calle, que pone sobre la mesa los sentimientos encontrados que surgen cuando el amor llega a su final. La química musical entre Zumvido y Juliito se traduce en un tema auténtico, real y lleno de fuerza.

El video oficial, grabado en escenarios urbanos de Puerto Rico, representa visualmente el vacío y la actitud que deja una ruptura. Con una dirección audiovisual moderna, estética oscura y planos cinemáticos, el clip logra captar la intensidad emocional de la canción, mientras posiciona a ambos artistas como figuras clave del movimiento del trap urbano en ascenso.

“Desde La Bóveda, vivimos con orgullo y emoción el ascenso de Zumvido, un artista que ha crecido desde nuestras raíces con determinación, talento y una voz única dentro del género urbano. Su evolución artística es reflejo del compromiso que tenemos con desarrollar propuestas auténticas, y ver cómo su música conecta con audiencias cada vez más grandes confirma que vamos por el camino correcto”, expresó su manejo.

“‘Si Te Vas’ no es solo un tema, es una declaración del momento que vivo y del futuro prometedor que estamos construyendo”, añadió por su parte Joshua Álvarez, nombre de pila del cantante Zumvido.

Este estreno reafirma el momento imparable que viven Zumvido y Juliito en sus carreras, apostando por temas con peso emocional, calidad sonora y una propuesta visual sólida.

Compartir esta nota