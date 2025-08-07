Melany lanza su nuevo sencillo “Sin Vergüenza”

La talentosa artista venezolana Melany se prepara para el lanzamiento de su nueva producción discográfica con el tema “Sin Vergüenza”, un sencillo que promete generar controversia y abrir nuevas oportunidades en su carrera musical. El lanzamiento inicial se llevará a cabo en México y Argentina, marcando un punto de partida para la proyección internacional de la canción.

“Sin vergüenza” aborda la compleja dinámica de una pareja donde la esposa, interpretada por Melany, descubre la vida nocturna que su esposa frecuenta. El video clip, filmado en el reconocido night club Angelo en Venezuela, ofrece una mirada provocativa pero sutil al ambiente de los bares y clubes nocturnos, sin caer en la vulgaridad. La artista ha decidido explorar este mundo a través de su música y visuales, incorporando elementos del tango, en una fusión que busca cautivar al público.

“Decidimos hacer un video bastante picante sin irnos a la parte vulgar y dejando mucho a la imaginación del público”, comenta Melany. “Es importante vivir las experiencias que se cantan, y sin vergüenza me dio la oportunidad de estar presente en un ambiente que nunca había explorado antes”.

El videoclip cuenta con la dirección y producción de Gabo Solano, producciones Willieeldog en la producción de Campo Lleralba González en la producción general. Además, en la parte artística cuenta con Javier, su coreógrafo, cada una de estas personas aporta su creatividad para hacer de este proyecto una gran producción.

A pesar de todas las adversidades personales que ha pasado la venezolana, Melany ha sabido adaptarse a cada etapa que enfrenta, manteniendo su esencia como artista. Con este nuevo sencillo no solo busca entretener a su público, sino también abrir un diálogo sobre las realidades de las relaciones modernas. La artista esta lista para conquistar nuevas audiencias y espera que su música resuene tanto en México y Argentina como en su Venezuela natal.

Melany Ruiz en México:

“El show sin duda fue uno de los más maravillosos de mi carrera, creo que pocas veces me he sentido tan identificada con un proyecto, ya que principalmente es la responsabilidad como artista, te conlleva el hecho de representar a Venezuela en un concierto tan importante como lo fue el Salsa Fest de Veracruz en México para todos los mexicanos, esto es un evento totalmente grande apoteósico donde reúnen grandes estrellas de la música sobre todo salceda porque es un evento netamente salsero”. – Melany Ruiz.

“Lo que significa para México específicamente en Veracruz es mucho más que un festival o un concierto normal, esto para mí fue una experiencia muy hermosa, ver a mi público mexicano coreando mi canción promocional “Sin Vergüenza”. Fue muy hermoso compartir la versión que tengo de “Equivocada”, que es un tema de Thalía natal de México, la conectividad que hubo entre el público y mi versión musical de esta canción tan hermosa”, – Melany Ruiz.

“El cariño de todo el público mexicano, en el hotel, en la calle personas tratando de tomarse fotos conmigo, me pasaban banderas de Colombia y México para que las firmara, de verdad la conexión con todo el público fue increíble. Al momento de abrir mi show había alrededor de 190.000 personas y cuando termine mi show con una canción de la Homenajeada espiritual de la noche ya había 250.000 personas cantando y bailando conmigo”, – Melany Ruiz.

“A raíz de este presentación en Veracruz México, han estado solicitando nuevamente mis presentaciones e incluso en México se está evaluando la idea de llevarme nuevamente para un concierto que se estará realizando en Cancún aproximadamente en dos meses, es lo que se ha estado hablando y tratando de gestionar y también para las Islas Canarias también existe el Salsa Fest donde se congregan artistas de todo el mundo, y bueno solamente queda que las contrataciones se den, que todo siga en curso como tiene que ser y las puertas se abran para Melany Ruiz en otras fronteras”, – Melany Ruiz.

Finalmente, Ruiz cataloga el presente como una de las mejores etapas de su carrera debido al nuevo contrato que la direcciona a su primera parada en México y de ahí partir a la internacionalización musical.

