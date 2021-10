Vacunas y disfraces de Halloween en Los Ángeles

La clínica de vacunación To Help Everyone (Ayudar A Todos, en inglés) en Lennox, ofrece este fin de semana vacunas y booster shots, así como comida gratis y caritas pintadas para celebrar Halloween. La clínica THE en Lennox organiza estos eventos para ayudar a familias hispanas a vacunarse mientras pasan un día agradable con la comunidad.



Entre las actividades disponibles, los más pequeños (y también los adultos) podrán pintarse la cara de Katrina o de cualquier personaje que elijan, mientras comen las viandas gratuitas ofrecidas por la clínica. Habrá juegos para los pequeños de la casa y todos los servicios se darán en español.



El evento será este sábado día 30 de octubre, de las 8 am hasta las 3 pm. La dirección es

T.H.E. Lennox CLINIC 11033 Buford Ave, Lennox, CA 90304. En noviembre, la clínica también ofrecerá vacunas y booster shots. Pueden encontrar los horarios visitando la página www.nowisthetime2021.com



La clínica To Help Everyone lleva más de 40 años ayudando a las diferentes comunidades de Los Ángeles a prosperar en salud, sin importar el estatus económico ni migratorio de sus pacientes. Con más de 18,000 pacientes, THE continúa brindando servicios médicos gratuitos para miembros de la comunidad hispana durante la crisis del covid-19.

