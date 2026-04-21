2a fecha del Campeonato Nacional de Automovilismo 2026

El Gran Premio Wylco marcará la segunda fecha del Campeonato Nacional de Automovilismo 2026 y se disputará el próximo domingo 26 de abril en el Autódromo Los Volcanes. La jornada promete convertirse en un verdadero motorfest, reuniendo distintas disciplinas del deporte motor junto a una espectacular exhibición de vehículos deportivos.

Un motorfest para todos los gustos

La cartelera del Gran Premio Wylco va mucho más allá del automovilismo. Si bien competirán varias categorías del Campeonato Nacional, el evento ofrecerá una experiencia completa para los aficionados a la velocidad.

El kartismo formará parte del programa con la división Tillotson T4, una categoría emocionante diseñada tanto para jóvenes como adultos, y considerada uno de los principales semilleros de pilotos del país.

A esto se suma la participación de la categoría 400 c.c. de motocicletas, que llevará la adrenalina a otro nivel con competencias dentro del mismo circuito, enriqueciendo aún más el espectáculo.

Exhibición exclusiva: Porsche Bros

Uno de los grandes atractivos del evento será la participación de los Porsche Bros, un club de entusiastas de la marca alemana que presentará una exhibición abierta al público sin costo adicional.

Los asistentes podrán apreciar de cerca y tomarse fotografías con modelos de alto rendimiento como el Porsche 911 GT3 RS, el Porsche 718 Spyder RS y otros vehículos emblemáticos que rara vez se ven reunidos en un mismo lugar.

Un evento que crece cada año

“El Gran Premio Wylco se ha convertido en una tradición dentro del Campeonato Nacional. Cada año buscamos ir más allá y ofrecer un mejor espectáculo. En esta ocasión, además del automovilismo, contaremos con motos, karts y la participación de los Porsche Bros, que sin duda serán un gran atractivo. Queremos que el evento siga siendo una verdadera fiesta para toda la familia”, comentó Fernando Wyler, Gerente General de Wylco.’’

También habrá música y fiesta con ambiente familiar. Como agregado al espectáculo se presentará el grupo musical en vivo Los Turistas interpretando música para disfrutar al unísono con el rugir de los motores y también amenizará Dj Doggy subiendo el ritmo para un cierre con muchas celebraciones en el podio.

“Como en cada fecha del Campeonato Nacional, buscamos que la experiencia sea familiar y accesible para todos. Tendremos área de foodcourt, diversas opciones de comida y bebida, así como actividades en el paddock. Queremos que el público viva un domingo diferente”, concluyó Willy Calvillo, Gerente General del Autódromo Los Volcanes.

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