Las mejores ofertas y promociones para la Temporada de Celebración a las Madres

Tiendas Elektra realizó el lanzamiento oficial ante medios de comunicación de su temporada comercial de Madres 2026, presentando una propuesta integral que combina oferta comercial, financiamiento accesible y promoción de temporada, bajo el concepto “Elektra, La Tienda Oficial de los Fanáticos para la Mamá Excepcional”.

Durante el evento, la compañía compartió su visión de negocio para una de las temporadas más importantes del año, en un contexto marcado por dos grandes detonadores emocionales y comerciales: la celebración del Día de la Madre y la creciente conversación alrededor del fútbol durante el primer semestre del año.

En el mensaje de apertura, Rosa María Castañeda, Directora de Mercadeo de Grupo Salinas Guatemala, destacó que esta temporada responde al propósito de generar prosperidad incluyente, de acercar soluciones reales a las familias guatemaltecas, integrando la fortaleza de Tiendas Elektra, Banco Azteca e Italika para ofrecer productos de calidad, precios accesibles y opciones de financiamiento simples y cercanas.

Como parte del bloque comercial, los directores de categoría presentaron las principales ofertas de temporada.

En Hogar, Elektra dio a conocer opciones en línea blanca, entretenimiento y muebles, con propuestas destacadas en refrigeración, lavadoras, estufas, televisores, audio, colchones, camas, salas, comedores y combos mundialistas. La categoría resaltó facilidades como cuotas semanales accesibles mediante el Préstamo Sin Peros de Banco Azteca, descuentos especiales y beneficios adicionales en productos seleccionados.

En Conectividad, la marca presentó una oferta enfocada en celulares, cómputo y tablets, con marcas líderes y equipos aspiracionales para quienes buscan regalar tecnología, productividad y entretenimiento. Además, se comunicaron incentivos adicionales por compras realizadas con financiamiento de Banco Azteca.

En Movilidad, Elektra destacó la fortaleza de Italika por sus atributos de calidad, respaldo y garantía, así como su portafolio para distintos segmentos de uso. La compañía también reforzó su liderazgo en acceso a financiamiento para motocicletas nuevas, poniendo a disposición del cliente distintas marcas y facilidades de compra.

Elektra presentó la estrategia creativa de la campaña, construida sobre una premisa clara: en 2026, el fútbol domina la conversación y el fanatismo se vive dentro del hogar. Bajo esa lectura del contexto, la marca definió su posicionamiento para la temporada como “La Tienda Oficial de los Fanáticos”, una plataforma de comunicación con visión de largo plazo que conecta con la emoción real del consumidor.

Asimismo, se anunció un despliegue 360 de campaña en televisión, radio, prensa, digital y activaciones en tienda, acompañado por la participación de figuras reconocidas vinculadas al universo del fútbol, tanto en materiales audiovisuales como en punto de venta y contenido digital.

Adicionalmente, presentó una promoción especial de temporada para clientes que compren con el Préstamo Sin Peros de Banco Azteca en Tiendas Elektra, fortaleciendo así la propuesta de valor con una combinación de ofertas, premios y accesibilidad financiera.



Esta promoción lleva el nombre “Fanáticos de las promos” que reúne a las marcas de prestigio LG, RCA, Frigidaire, Intap y Sinai. Los clientes que adquieran productos seleccionados de estas marcas en Tiendas Elektra y www.elektra.com.gt, en sus compras al crédito con “Préstamos SIN peros” de Banco Azteca, del 23 de abril al 27 de julio, podrán ganar increíbles premios que incluyen televisores, sillones, frigobar, muebles de experiencias, bocinas y cuentas Guardadito con saldo de Q500.00, Q1,000.00 y hasta Q2,000.00, con tan solo presentar su factura de pago.

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