Arévalo busca fiscal general que no «proteja la corrupción» tras avanzar proceso de selección

Día a Día News

Guatemala–El presidente de Bernardo Arévalo anunció que espera designar a un fiscal general que no proteja intereses vinculados a la corrupción, tras la conformación de la nómina final de candidatos para dirigir el Ministerio Público durante el período 2026-2030.

Durante una intervención pública, el mandatario reiteró que el país necesita una institución “seria” y enfocada en perseguir el delito, al tiempo que subrayó que el próximo titular debe actuar con independencia y en defensa de los intereses nacionales.

La elección recaerá en el presidente, quien deberá seleccionar a uno de los seis aspirantes propuestos por la comisión de postulación. El nuevo fiscal general asumirá funciones el 16 de mayo por un período de cuatro años.

En el proceso, la actual fiscal general, Consuelo Porras, quedó fuera de la lista final al no alcanzar los votos necesarios, lo que impide su continuidad en el cargo. Porras ha sido objeto de sanciones internacionales y señalamientos por presuntos actos de corrupción, así como críticas por su gestión al frente de la institución.

Pese a ello, el proceso ha generado cuestionamientos, especialmente por la calificación otorgada a algunos aspirantes. Organizaciones civiles y reportes de medios locales han señalado posibles vínculos o antecedentes que generan dudas sobre la idoneidad de al menos tres de los candidatos incluidos en la nómina.

Entre los seis aspirantes figuran Beyla Estrada Barrientos, Julio Rivera Clavería, César Ávila Aparicio, Gabriel García Luna, Néctor de León Ramírez y Zoila Morales Validzón.

La comisión de postulación estuvo integrada por representantes del ámbito académico y gremial del derecho, así como por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Claudia Paredes Castañeda.

El proceso de selección ocurre en un contexto de debate sobre la independencia del sistema judicial y el papel del Ministerio Público en la lucha contra la corrupción en Guatemala.

Compartir esta nota