Accidente aéreo en Toluca deja diez muertos, entre ellos tres menores

Dic 16, 2025 #Accidente aéreo, #Fallecidos, #Impacto, #Jet privado, #México, #Toluca

México–Un jet privado con diez personas a bordo se estrelló este lunes cerca del aeropuerto de Toluca, capital del Estado de México, causando la muerte de todas las personas a bordo. Entre las víctimas hay cuatro mujeres, seis hombres y tres menores de edad.

La aeronave, un Cessna Citation III matrícula XA-PRO, había salido de Acapulco con destino a Toluca, el accidente ocurrió cuando el jet impactó contra un inmueble desocupado en ese momento, evitando así víctimas en tierra. Sin embargo, el choque provocó un incendio que fue controlado por los bomberos locales.

Por precaución, las autoridades evacuaron a los vecinos debido al riesgo por la presencia de gas y combustible, además de establecer un perímetro de seguridad alrededor del lugar del siniestro, ubicado en la localidad de San Pedro Totolpec.

Protección Civil del Estado de México confirmó los hechos a través de su cuenta en la red social X y mantiene la vigilancia en la zona mientras continúan las investigaciones.

