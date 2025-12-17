CNE de Honduras exige recuento voto por voto para evitar fraude electoral y crisis política

Día a Día News

Honduras–El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras solicitó un recuento minucioso “voto por voto” de más de 19,000 actas con supuestas irregularidades tras las elecciones presidenciales celebradas el 30 de noviembre, en un intento por despejar dudas y definir un resultado oficial claro.

Marlon Ochoa, portavoz del CNE, advirtió que 16,839 actas presentan inconsistencias, principalmente porque el número de votos reportados supera al registrado en el sistema biométrico, o bien faltan firmas que validen los documentos. “Las sumas no coinciden y la confianza en el sistema electoral no se puede construir a medias ni a base de acuerdos opacos que alteran actas”, señaló.

El CNE cuestiona la limitación a revisar solo 553 actas en un escrutinio especial, más otras 1,081 actas asignadas del día anterior, porque, según Ochoa, esto no garantiza conocer la voluntad popular y podría conducir a declarar un ganador falso, agravando la crisis política que atraviesa el país.

Las sospechas de fraude se centran en el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales (TREP), mientras que el CNE denuncia maniobras para restringir el acceso a la revisión de las actas cuestionadas, poniendo en riesgo la transparencia y legitimidad del proceso electoral.

Hasta ahora, los resultados oficiales muestran al candidato ultraderechista Nasry Asfura, del Partido Nacional, con un 40.52% de los votos, seguido de cerca por Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con un 39.20%, tras contabilizar el 99.4% de las papeletas.

La insistencia del CNE en un conteo exhaustivo refleja la gravedad de la crisis electoral y la presión social para evitar un desenlace que podría desatar conflictos mayores en Honduras.

