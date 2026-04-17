Aeroman inaugura su séptimo hangar y expande centro de mantenimiento más grande del mundo

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ElSalvador–La empresa de mantenimiento aeronáutico Aeroman inauguró su séptimo hangar en el Aeropuerto Internacional de El Salvador, en un acto encabezado por el presidente de la República, Nayib Bukele, junto a ejecutivos de la compañía e invitados del sector.

Con esta ampliación, la compañía incorpora 16 nuevas líneas de producción, alcanzando un total de 65, lo que, según la empresa, la posiciona como uno de los centros de mantenimiento aeronáutico más grandes del mundo.

Durante la actividad, el presidente Bukele afirmó que la inversión refleja condiciones favorables para el desarrollo económico del país.

“Este es el ejemplo de un país donde las inversiones están seguras, donde hay seguridad jurídica, estabilidad política, apoyo ciudadano y por lo tanto hay garantía de que en todo el futuro previsible El Salvador no va a cambiar su política de desarrollo a través de la inversión”, dijo el mandatario.

El CEO de Aeroman, Alejandro Echeverría, destacó el impacto operativo de la nueva infraestructura.

“Estamos inaugurando este hangar 7, ahora tendremos 16 líneas adicionales de producción y así llegaremos a 65 líneas de producción en un solo lugar, lo que nos convertirá en el centro de mantenimiento más grande del mundo, y eso estará aquí en El Salvador”, señaló.

El presidente de la junta directiva de MRO Holdings, Roberto Kriete, resaltó la confianza en el país y el papel del talento local en el crecimiento de la industria.

“La inauguración de hangar 7 refleja nuestra confianza en El Salvador y en su capacidad para seguir desarrollando una industria de alto valor”, expresó.

Actualmente, Aeroman genera más de 5,500 empleos directos y alrededor de 1,500 indirectos. Con el nuevo hangar, la empresa proyecta la creación de más de 1,700 empleos adicionales.

La compañía inició operaciones en la década de 1990 y ha expandido de forma progresiva su capacidad con nuevos hangares desde 2006, consolidando su presencia en el mercado internacional de mantenimiento aeronáutico.

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