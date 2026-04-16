Aprueban financiamiento para modernizar escenarios deportivos en el país

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ElSalvador–La Asamblea Legislativa autorizó al Gobierno la suscripción de un préstamo de hasta 150 millones de dólares con el Banco Centroamericano de Integración Económica, destinado a financiar la segunda fase del Programa de Construcción de Infraestructura y Rescate de Escenarios Deportivos (PRODEPORTE II).

El proyecto será ejecutado por el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador y contempla la modernización de 13 instalaciones deportivas en distintos puntos del país, con énfasis en estadios de primera división y polideportivos.

De acuerdo con lo aprobado, las intervenciones se desarrollarán en los departamentos de San Miguel, Santa Ana, Usulután, San Vicente, Morazán, La Unión, La Paz, Chalatenango y Cabañas.

Entre las obras previstas destacan la remodelación del estadio Juan Francisco Barraza, el Complejo Deportivo del INDES y el polideportivo de Chapeltique, en San Miguel. En Santa Ana, los trabajos incluirán el estadio Óscar Alberto Quiteño, la cancha de baloncesto 20-30 y el gimnasio David Vega Mojica.

Asimismo, se proyectan mejoras en complejos deportivos del INDES en Usulután y San Vicente, así como en los estadios Luis Amílcar Moreno (Morazán), Ramón Flores Berríos (La Unión), Antonio Toledo Valle (La Paz), José Gregorio Martínez (Chalatenango) y El Moidán (Cabañas).

Según lo establecido, el financiamiento tendrá un plazo de hasta 20 años, con cuatro años de gracia, y será cancelado mediante cuotas semestrales.

El programa busca fortalecer la infraestructura deportiva mediante espacios que cumplan estándares de seguridad, inclusión, sostenibilidad y modernización tecnológica, orientados al desarrollo de atletas y al uso comunitario.

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