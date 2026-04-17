Ichanmichen se prepara para la Expo Mango 2026 con dos días de actividades y gastronomía

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ElSalvador–El Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU) confirmó la realización de la Expo Mango 2026, que se desarrollará el sábado 18 y domingo 19 de abril en el Parque Recreativo Ichanmichen, en Zacatecoluca, departamento de La Paz.

La principal novedad de esta edición es que, por primera vez, el evento se extenderá a dos días consecutivos, con el objetivo de ampliar la asistencia de visitantes. Según explicó Abigaíl Colindres, jefa de Mercadeo del ISTU, la medida busca permitir que más salvadoreños participen en la actividad.

Durante ambas jornadas, la expo se desarrollará en horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. El costo de ingreso será de $2 por persona, con boletos disponibles en la plataforma Smart Ticket y en puntos de venta autorizados.

La actividad girará en torno al mango como producto principal, con una oferta que incluye gastronomía, bebidas y otros derivados de la fruta. Además, se prevé la participación de aproximadamente 50 emprendedores, quienes dispondrán de espacios para la comercialización de sus productos.

También estarán presentes productores agrícolas con distintas variedades de mango cultivadas en el país, como parte de la exposición.

De acuerdo con el ISTU, la Expo Mango se ha consolidado como una plataforma que facilita la comercialización directa, el posicionamiento de marcas y la generación de encadenamientos productivos entre emprendedores y productores.

El evento contará además con presentaciones artísticas durante ambos días, con la participación de la Orquesta San Vicente y la Banda LL. Asimismo, se habilitará una franja infantil como parte de la programación.

Los asistentes podrán utilizar las instalaciones del parque, que incluyen piscinas para niños y adultos, estanques, dos canales de nacimiento de agua y un tobogán de 6.50 metros de altura, además de otros juegos acuáticos.

Como parte de la logística, el ISTU también anunció la disponibilidad del servicio de transporte “Buses Alegres”, que saldrá desde el Parque Infantil de Diversiones en San Salvador hacia Ichanmichen. El costo del viaje será de $6 por persona y requiere reservación previa.

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Descubre una amplia variedad de platillos a base de mango y disfruta de música en… pic.twitter.com/AanClC9XRV — Secretaría de Prensa de la Presidencia (@SecPrensaSV) April 16, 2026

La Expo Mango 2026 forma parte de las estrategias orientadas a fomentar el turismo interno y dinamizar la economía local, mediante la integración de sectores como la agricultura, la gastronomía y el emprendimiento.

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