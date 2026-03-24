Aeropuerto Internacional de El Salvador implementa sello Family Friendly y amplía servicios para familias

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ElSalvador–El Aeropuerto Internacional de El Salvador implementó nuevas adecuaciones dirigidas a mejorar la experiencia de viaje de grupos familiares, como parte de la incorporación del sello “Family Friendly”, una distinción que identifica espacios adaptados para este tipo de usuarios.

Entre los cambios en la terminal aérea destacan la habilitación de áreas de juego para niños, salas de lactancia, filas exclusivas para familias y señalización más accesible. Estas medidas buscan facilitar el tránsito de pasajeros desde su ingreso hasta la salida del país, especialmente en contextos de alta afluencia.

La presentación del reconocimiento estuvo a cargo de la primera dama, Gabriela de Bukele, quien señaló que el aeropuerto representa un punto clave en la experiencia de quienes viajan, incluyendo familias que ingresan, salen o retornan al país.

De acuerdo con lo expuesto durante el acto, el sello “Family Friendly” se otorga a espacios, servicios o establecimientos que incorporan condiciones orientadas a ser más accesibles y amigables para familias. La iniciativa contempla extender este reconocimiento a otros puntos del país, principalmente en temporadas de mayor movilidad como Semana Santa.

Las adecuaciones también incluyen espacios de descanso y servicios diseñados para hacer más ágil el paso por la terminal, así como ordenar el flujo de pasajeros mediante filas diferenciadas.

El Aeropuerto Internacional de El Salvador, como principal punto de conexión aérea del país, concentra distintos perfiles de viajeros, incluidos turistas, salvadoreños en el exterior y grupos familiares. Con estas modificaciones, se busca mejorar las condiciones de atención y circulación dentro de sus instalaciones.

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