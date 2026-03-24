Es considerada la empresa más atractiva para trabajar en El Salvador

Avianca fue reconocida una vez más como una de las empresas más atractivas para trabajar en El Salvador, al posicionarse dentro del Top 3 del Top of Mind Index (TOM) 2026 en la categoría de preferencia laboral ocupado el puesto No.2, solo después de la gigante tecnológica Google.

Este estudio, uno de los más amplios y representativos de la región, destaca a las compañías con

mayor recordación y atractivo entre los profesionales salvadoreños.

Este reconocimiento reafirma la consistencia de Avianca como empleador, manteniéndose entre las tres empresas más deseadas desde 2022 gracias a una cultura centrada en el desarrollo, el bienestar y la apertura de oportunidades para el talento emergente.

“La distinción otorgada por el Top of Mind Index impulsa aún más nuestro propósito: ser un lugar

donde el talento salvadoreño pueda soñar en grande y desarrollar todo su potencial. Permanecer entre

las tres empresas más deseadas desde 2022 refleja no solo nuestra consistencia, sino también

nuestro compromiso de seguir construyendo una cultura que impulsa el crecimiento y abre puertas

para que las nuevas generaciones puedan trascender en la industria aeronáutica.”, destacó Alejandro

Benítez, Vicepresidente Senior de Desarrollo Corporativo de Avianca.

Actualmente, Avianca cuenta con más de 2.000 colaboradores en El Salvador, quienes ocupan posiciones clave en una industria de alta especialización. La compañía impulsa programas de crecimiento profesional, formación continua y una propuesta de valor sólida para quienes desean construir una carrera en el sector aeronáutico.

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