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Es considerada la empresa más atractiva para trabajar en El Salvador

Mar 24, 2026 #Avianca, #Centroamérica

Avianca fue reconocida una vez más como una de las empresas más atractivas para trabajar en El Salvador, al posicionarse dentro del Top 3 del Top of Mind Index (TOM) 2026 en la categoría de preferencia laboral ocupado el puesto No.2, solo después de la gigante tecnológica Google.

Este estudio, uno de los más amplios y representativos de la región, destaca a las compañías con
mayor recordación y atractivo entre los profesionales salvadoreños.

Este reconocimiento reafirma la consistencia de Avianca como empleador, manteniéndose entre las tres empresas más deseadas desde 2022 gracias a una cultura centrada en el desarrollo, el bienestar y la apertura de oportunidades para el talento emergente.

“La distinción otorgada por el Top of Mind Index impulsa aún más nuestro propósito: ser un lugar
donde el talento salvadoreño pueda soñar en grande y desarrollar todo su potencial. Permanecer entre
las tres empresas más deseadas desde 2022 refleja no solo nuestra consistencia, sino también
nuestro compromiso de seguir construyendo una cultura que impulsa el crecimiento y abre puertas
para que las nuevas generaciones puedan trascender en la industria aeronáutica.”, destacó Alejandro
Benítez, Vicepresidente Senior de Desarrollo Corporativo de Avianca.

Actualmente, Avianca cuenta con más de 2.000 colaboradores en El Salvador, quienes ocupan posiciones clave en una industria de alta especialización. La compañía impulsa programas de crecimiento profesional, formación continua y una propuesta de valor sólida para quienes desean construir una carrera en el sector aeronáutico.

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