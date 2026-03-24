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Marina Nacional rescata a 16 náufragos ecuatorianos en alta mar

Mar 24, 2026 #Ecuador, #El Salvador, #LaUnion, #Marina, #Naufragio, #rescate

Día a Día News

ElSalvador–La noche del lunes 23 de marzo, la Fuerza Armada informó sobre el desarrollo de una operación humanitaria ejecutada por la Marina Nacional, mediante la cual se trasladó a 16 personas de nacionalidad ecuatoriana que fueron rescatadas en alta mar.

Según el reporte oficial, dos de los náufragos fueron movilizados con prioridad hacia la Base Naval de La Unión debido a su estado de salud. Uno de ellos presentaba lesiones en ambos pies, mientras que el otro sufrió quemaduras en la espalda, por lo que fueron remitidos a un centro asistencial para recibir atención médica.

Las autoridades indicaron que el resto de los rescatados arribará en las próximas horas, momento en el que se evaluará su condición de salud y se verificará su situación legal en el país.

Este tipo de intervenciones forma parte de las acciones humanitarias que realizan las instituciones salvadoreñas para atender emergencias marítimas y resguardar la vida de las personas.

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