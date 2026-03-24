Marina Nacional rescata a 16 náufragos ecuatorianos en alta mar

Día a Día News

ElSalvador–La noche del lunes 23 de marzo, la Fuerza Armada informó sobre el desarrollo de una operación humanitaria ejecutada por la Marina Nacional, mediante la cual se trasladó a 16 personas de nacionalidad ecuatoriana que fueron rescatadas en alta mar.

Según el reporte oficial, dos de los náufragos fueron movilizados con prioridad hacia la Base Naval de La Unión debido a su estado de salud. Uno de ellos presentaba lesiones en ambos pies, mientras que el otro sufrió quemaduras en la espalda, por lo que fueron remitidos a un centro asistencial para recibir atención médica.

Las autoridades indicaron que el resto de los rescatados arribará en las próximas horas, momento en el que se evaluará su condición de salud y se verificará su situación legal en el país.

Este tipo de intervenciones forma parte de las acciones humanitarias que realizan las instituciones salvadoreñas para atender emergencias marítimas y resguardar la vida de las personas.

La Marina Nacional se encuentra ejecutando una operación humanitaria de traslado de 16 náufragos, todos de nacionalidad ecuatoriana, que fueron rescatados en alta mar.



De manera prioritaria se ha transportado a puerto seguro en la Base Naval de La Unión, a 2 personas de sexo… — FUERZA ARMADA (@FUERZARMADASV) March 24, 2026

Compartir esta nota