Aíslan al líder de la pandilla Barrio 18 en una celda sin privilegios tras ola de violencia en Guatemala

Día a Día News

Guatemala–Las autoridades guatemaltecas trasladaron a Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias “El Lobo”, cabecilla de la pandilla Barrio 18, a una celda de aislamiento construida con contenedores metálicos dentro del penal Renovación 1, en Escuintla. La medida se tomó tras los motines y ataques ocurridos en enero que dejaron 11 policías asesinados.

El presidente Bernardo Arévalo informó sobre el traslado mediante un mensaje en X, donde afirmó que “se acabaron los privilegios” para los cabecillas pandilleros. Acompañó su publicación con imágenes de las nuevas celdas y del propio Ochoa, quien aparece con la cabeza rapada, esposado y recluido sin electricidad ni acceso a comodidades.

El Ministerio de Gobernación explicó que la zona fue habilitada de forma temporal mientras se reconstruyen las áreas destruidas del penal durante los disturbios del 17 y 18 de enero, cuando los reclusos tomaron rehenes y provocaron daños en la infraestructura.

Inicialmente, se había informado que los traslados serían hacia la Granja Penal Canadá, también en Escuintla, pero posteriormente se confirmó que los contenedores fueron instalados dentro de Renovación 1, en un sector antes destinado para entrenamientos del personal penitenciario.

El Sistema Penitenciario indicó que en el área permanecen otros miembros de Barrio 18 considerados de alta peligrosidad, como Jarvin Leonel Itzoy Cruz, alias “Crazy”, y Wilder Rodríguez Aguilar, conocido como “El Pato”. Todos permanecen bajo vigilancia militar y sin acceso a ningún tipo de beneficio.

El gobierno guatemalteco sostiene que la reciente violencia orquestada por la pandilla respondió a presiones de grupos criminales que buscan recuperar privilegios dentro de las cárceles o desestabilizar la administración en un año clave para la renovación de autoridades judiciales.

Compartir esta nota