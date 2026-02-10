Capturan en Guatemala a salvadoreño buscado por la justicia de Ahuachapán

Día a Día News

ElSalvador–Las autoridades de Guatemala detuvieron en Jalpatagua, Jutiapa, a Giovanni Alexander López Rivera, de 26 años, un salvadoreño requerido por la Cámara de lo Penal de Ahuachapán por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.

De acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC) guatemalteca, la orden de captura fue emitida el 4 de julio de 2025. López Rivera permanecía oculto en territorio guatemalteco para evadir el régimen de excepción vigente en El Salvador, según la investigación conjunta entre las policías de ambos países.

El arresto fue ejecutado por agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de Guatemala, como resultado del intercambio de información con las autoridades salvadoreñas.

La PNC guatemalteca informó que ya gestiona la expulsión del detenido, quien será entregado a la PNC de El Salvador en las próximas horas para enfrentar la justicia salvadoreña.

Durante 2026, Guatemala ha capturado a diez ciudadanos salvadoreños. Nueve de ellos ya fueron deportados para enfrentar procesos judiciales en su país, mientras que uno permanece bajo custodia en territorio guatemalteco por delitos de narcotráfico.

