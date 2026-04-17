Al menos ocho fallecidos en accidentes de tránsito en las últimas horas

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ElSalvador–Una serie de accidentes de tránsito registrados entre la tarde del jueves y las primeras horas de este viernes dejó varias personas fallecidas y al menos cinco lesionadas en diferentes puntos del país, según reportes de cuerpos de socorro.

Uno de los hechos más recientes ocurrió la mañana de este viernes en el kilómetro 44 de la carretera que conduce de Santa Ana hacia San Salvador, donde un choque entre un camión que transportaba arena y un microbús provocó la muerte de un hombre. Equipos de rescate realizaron labores para recuperar el cuerpo, que quedó atrapado entre los restos del vehículo. En el mismo percance, varias personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas a centros asistenciales.

Horas antes, en el kilómetro 42.5 de la misma vía, un accidente dejó cuatro fallecidos, todos adultos mayores originarios de Ahuachapán. De acuerdo con los informes, el conductor del vehículo perdió el control, impactó contra un árbol y posteriormente cayó por un terraplén.

En otro hecho, un hombre de 29 años murió la noche del jueves en el kilómetro 13 de la carretera de Oro. Socorristas intentaron reanimarlo en el lugar, pero falleció tras maniobras de resucitación cardiopulmonar.

Además, se reportaron otros incidentes con personas lesionadas, incluyendo un motociclista atendido sobre la carretera Panamericana, en el tramo de San Salvador hacia Santa Ana, y otro accidente en Ciudad Arce que dejó a dos personas heridas.

De forma extraoficial, también se informó sobre un atropello ocurrido este viernes en el bulevar Los Héroes, en San Salvador, donde dos mujeres habrían resultado afectadas. Sin embargo, al cierre del informe no se habían confirmado detalles sobre su estado ni la atención brindada.

Estos hechos se suman a otro accidente registrado el jueves por la mañana en el bulevar Constitución, donde dos personas que se conducían en motocicleta murieron tras impactar contra un camión estacionado.

De acuerdo con el Observatorio Nacional de Seguridad Vial (Onasevi), entre el 1 de enero y el 15 de abril se han registrado 6,966 siniestros viales, que han dejado 4,628 personas lesionadas y 427 fallecidas en el país.

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