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Capturan a menor de 17 años que dirigía red de extorsión contra comerciante en La Libertad

Abr 17, 2026 #Capturas, #Colón, #Delito, #Estructura, #extorsión, #FGR, #Jayaque, #La Libertad, #Menor, #PNC, #Sonsonate

Día a Día News

ElSalvador–Un menor de 17 años y cuatro adultos fueron capturados la madrugada de este viernes durante un operativo ejecutado por la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), por su presunta participación en una estructura dedicada a la extorsión.

De acuerdo con el informe fiscal, el grupo operaba en el departamento de La Libertad, donde obligaban a una comerciante a entregar $200 mensuales bajo amenazas. Las intimidaciones eran realizadas principalmente mediante llamadas telefónicas, las cuales, según las investigaciones, eran efectuadas por el menor, identificado como Alfredo E.S., quien presuntamente dirigía la operación.

Las capturas se realizaron en los distritos de Jayaque y Colón, en La Libertad Oeste, así como en San Antonio del Monte, Sonsonate Centro. Junto al menor fueron detenidos Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nelson David Inocente Leonor y Nayeli Yesenia Mejía Flores.

Según las autoridades, los adultos se encargaban de recolectar el dinero entregado por la víctima y de realizar envíos a través de establecimientos comerciales. La investigación señala que estas actividades se desarrollaban desde 2025 y que los pagos eran retirados el día 15 de cada mes.

La FGR indicó que los detenidos serán puestos a disposición de los tribunales correspondientes, donde enfrentarán cargos por agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.

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