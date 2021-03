Alcalde de Los Ángeles Eric Garcetti: “Es hora de poner en marcha nuestra economía”

Tras cerca de una semana de la reapertura del condado de Los Ángeles, por la pandemia del coronavirus, el alcalde Eric Garcetti, expresó sentirse optimista para combatir el virus y que “es hora de poner las cosas en movimiento. Es hora de poner en marcha nuestra economía”.

El alcalde Garcetti, se mostró optimista durante una evaluación de los esfuerzos contra la pandemia, durante una entrevista de un programa local de CBS Sunday Face the Nation.

“La esperanza realmente se cierne en el horizonte. No he sentido este optimismo en 12 meses. Entre la mitad y dos tercios de nuestra población tiene anticuerpos ahora, ya sea por exposición al COVID-19 y por vacunación. Así que es un contexto muy diferente al de cuando las aperturas ocurrieron en julio pasado o cuando las aperturas no ocurrieron en diciembre”, explicó el alcalde durante la entrevista.

Además, sobre la reapertura que inició esta semana, el alcalde Eric Garcetti, dijo que “hay que seguir los datos y los datos son muy claros, si fuéramos un estado en este momento, tendríamos la segunda tasa de positividad más baja. Y nuestro estado de California en este momento, creo, es la tercera tasa de casos más baja del país”, agregó.

Con información de CBS Sunday Face the Nation.