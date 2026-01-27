Alcaldía de San Salvador Centro cierra inscripciones para bodas colectivas este viernes

Día a Día News

ElSalvador–La alcaldía de San Salvador Centro recordó que este viernes 30 de enero finaliza el plazo para inscribirse en las bodas colectivas que se celebrarán el próximo 14 de febrero, en el marco del Día del Amor y la Amistad.

El evento, encabezado por el alcalde Mario Durán, se realizará en un hotel capitalino y contará con cupos limitados, según informó la comuna. Los interesados deben entregar toda la documentación requerida antes del cierre de inscripciones.

La actividad matrimonial es la primera jornada de bodas colectivas del año 2026 y busca brindar a las parejas la oportunidad de formalizar su unión de manera gratuita. Los participantes deben ser mayores de edad, sin límite máximo de años para contraer matrimonio.

Durante la ceremonia, las parejas intercambian votos y anillos en un ambiente festivo, con música en vivo. En ediciones anteriores, mariachis locales amenizaron la celebración.

Para conocer los requisitos o completar el proceso de inscripción, los interesados pueden comunicarse al número 2205-4000, extensiones 1348 y 1113.

