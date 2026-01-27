La condena de Norman Quijano por la que fue extraditado de EEUU a El Salvador

Día a Día News

ElSalvador–El exalcalde de San Salvador y excandidato presidencial por el partido ARENA, Norman Quijano, cumple una condena de 13 años y cuatro meses de prisión impuesta por la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador en abril de 2024. El tribunal lo declaró culpable de los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral, tras determinar que negoció con pandillas durante su campaña presidencial de 2014.

Según la Fiscalía General de la República, las pruebas presentadas durante el juicio (entre ellas audios, documentos y testimonios bajo régimen de protección) confirmaron que Quijano sostuvo reuniones con líderes de la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18 antes de la segunda vuelta electoral de ese año. En dichas reuniones, habría ofrecido beneficios a cambio de apoyo electoral, incluyendo programas de reinserción y reducción de acciones policiales contra las estructuras criminales.

La defensa del exfuncionario, encabezada por el abogado Lisandro Quintanilla, sostuvo que las pruebas no demostraron que Quijano cometiera los delitos por los cuales fue condenado. Argumentó que los testimonios carecían de sustento y que los audios y videos presentados no mostraban peticiones directas de votos o entrega de beneficios a cambio de apoyo.

Además de la pena de prisión, la sentencia incluye la inhabilitación para ocupar cargos públicos, por lo que la Cámara notificó al Parlamento Centroamericano (PARLACEN) su destitución como diputado.

En junio de 2025, la defensa presentó una apelación ante la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, solicitando la nulidad del proceso. Alegó que se vulneró el debido proceso y que el desafuero previo a la condena no se realizó conforme a lo establecido por el Código Procesal Penal.

Hasta la fecha, la Sala de lo Penal no ha emitido resolución sobre la apelación presentada.

Este día, hemos recibido a Norman Quijano por parte de las autoridades de Estados Unidos. En este momento, se le notificará formalmente su condena por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.



El 3 de noviembre de 2021, la @FGR_SV solicitó a la Asamblea… pic.twitter.com/HnYg6xx754 — Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) January 27, 2026

