Restringen el acceso al volcán de Santa Ana por ráfagas de viento de hasta 61 km/h

ElSalvador–El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) emitió una advertencia este martes por la presencia de vientos fuertes en el territorio nacional, con ráfagas que podrían extenderse hasta por 72 horas e impactar diversas zonas del país.

De acuerdo con el informe oficial, las corrientes de viento del norte están generando condiciones que incrementan el riesgo de caída de árboles, vallas publicitarias y otros objetos inestables. Por ello, las autoridades instaron a la población a mantenerse informada y seguir las recomendaciones oficiales.

Entre las medidas preventivas, el MARN informó que el acceso al cráter del volcán de Santa Ana podría restringirse temporalmente. “Esta medida se aplicará por seguridad de los visitantes”, indicó la institución, al tiempo que pidió atender las indicaciones del personal del parque natural.

El Observatorio Ambiental detalló que en las últimas horas se registraron ráfagas máximas de 61.1 kilómetros por hora en Apaneca, Ahuachapán, y velocidades superiores a los 40 km/h en otras zonas altas del país.

Las autoridades reiteraron que este episodio de vientos podría generar incidentes y pidieron especial precaución a quienes planean actividades al aire libre o visitas a áreas naturales.

“El llamado es a consultar previamente las condiciones del tiempo y actuar con prevención mientras persistan estos vientos”, subrayó el MARN.

