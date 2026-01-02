El Salvador arranca 2026 con música, desfile y ambiente de celebración masiva

Día a Día News

ElSalvador–El Salvador arrancó el 2026 con una fiesta en las calles de San Salvador que reunió a miles de personas en un desfile y concierto que celebraron la cultura, la música y la recuperación de espacios públicos. Bajo un ambiente seguro y familiar, la Banda El Salvador encabezó este evento que ya es tradición y que se ha consolidado como símbolo de convivencia y esperanza.

El recorrido comenzó en la emblemática Plaza Salvador del Mundo y se extendió por las principales avenidas hasta la villa navideña del Centro Histórico capitalino. Durante el trayecto, familias, jóvenes y adultos disfrutaron del espectáculo musical y de las expresiones artísticas que acompañaron el paso de los músicos, quienes entonaron piezas tradicionales y populares, despertando el orgullo nacional.

La Banda El Salvador, integrada por cerca de mil jóvenes de diferentes regiones del país, ofreció un variado repertorio que incluyó temas como “Pasito tun tun”, “Como la flor” y “El año viejo”. La agrupación contó también con el acompañamiento del Ballet Folclórico Nacional y la Compañía Nacional de Danza, que sumaron color y ritmo a la celebración.

“Este proyecto busca formar a jóvenes a través del arte y la música, y que el pueblo salvadoreño disfrute del talento nacional”, explicó Jesús Arizmendi, director nacional de Formación en Arte del Ministerio de Cultura.

El concierto finalizó con un espectáculo de 45 minutos en la Villa Navideña, donde se fusionaron ritmos latinos, salsa y jazz, con temas emblemáticos como “Tequila”, “Oye cómo va” y “La bamba”, que hicieron vibrar al público presente.

Entre los asistentes, se encontraba Marco Tulio Maldonado, un visitante guatemalteco que manifestó su sorpresa y satisfacción por el evento: “Es la primera vez que venimos y nos quedamos para disfrutar este desfile. Es una experiencia hermosa”.

Con esta celebración, que se realiza por tercer año consecutivo, el país sigue fomentando el arte y la cultura como herramientas para la transformación social.

