Alejandro Meola publica nueva canción: “Sed De Nacer”

Alejandro Meola presenta “Sed De Nacer”, una canción visceral cargada de imágenes ruteras que invita a dejar los miedos atrás.

Próximamente el cantautor estará realizando una serie de conciertos por EEUU y Puerto Rico:

4 de Marzo – San Juan, PR en La Respuesta

11 de Abril – Boston, MA en The Jungle

15 de Abril – Nueva York, NY en Berlin

27 de Abril – Charlotte, NC en The Evening Muse

30 de Abril – Miami, FL en Luna Star Cafe

2 de Mayo – Atlanta, GA en Fat Matt’s Rib Shack

Alejandro Meola es un cantautor y guitarrista argentino-americano independiente radicado en el área de NYC desde 2013. Con raíces en el Rock, Blues, Folk fue incluido en la Best New Latinx playlist de NPR World Cafe y ha tocado por Estados Unidos, Europa y Latinoamérica en ciudades como Los Angeles, Chicago, Londres, Paris, Madrid, Mexico y Buenos Aires.

Este nuevo sencillo continua la línea de sus dos discos anteriores “Electro Folk” y “VIVO”, donde Meola explora nuevos sonidos solo con guitarra y voz. “Ultimamente tuve la oportunidad de viajar bastante y en el camino fui intentando resolver las canciones con menos, buscando su forma más esencial”, cuenta el cantautor.

Compartir esta nota