Luis Vázquez lanza “Soy Tuyo”

El artista Luis Vázquez presenta “Soy Tuyo”, una declaración directa de deseo, conexión y timing emocional. La canción retrata ese momento inevitable en el que dos personas se reconocen, incluso cuando las circunstancias no son ideales.

Con una narrativa honesta y seductora, “Soy Tuyo” expresa seguridad, paciencia y convicción. El protagonista sabe que el sentimiento es real y no necesita forzarlo: confía en que, tarde o temprano, el corazón de ella tomará su lugar natural. Entre miradas, baile y una química imposible de ignorar, el tema celebra el amor que fluye con naturalidad.

Musicalmente, la canción se apoya en una salsa moderna que conecta lo romántico con lo actual, manteniendo la esencia del género mientras incorpora una sensibilidad contemporánea. La producción está a cargo de Motiff, quien también participa como artista invitado, aportando un sonido fresco y elegante.

“Soy Tuyo” fue compuesta por Luis Vázquez junto a Daniel Salas y Manuel Larrad Sánchez, consolidando una propuesta que combina emoción, estilo y una interpretación segura que conecta desde la primera escucha.

Con este lanzamiento, Luis Vázquez continúa fortaleciendo su propuesta dentro de la salsa contemporánea, apostando por historias reales, emociones claras y una conexión genuina con el público.

Compartir esta nota