Arap Bethke regresa a ViX con POLEN: marcado por el suspenso y la intriga

¡Imparable! El actor Arap Bethke continúa consolidando su proyección internacional al integrarse al elenco estelar de POLEN, la nueva serie original de ViX, que se estrena el próximo 6 de marzo, con todos sus episodios disponibles desde el día de su lanzamiento.

En este ambicioso thriller psicológico, Bethke comparte créditos con Ana Brenda Contreras, Estefanía Villarreal, Tiago Correa y Claudia Ramírez, en una historia donde el pasado no se perdona, la justicia se corrompe y la inocencia nunca existió.

POLEN sumerge al espectador en un universo de lujo aparente, intrigas familiares y secretos mortales. La trama gira en torno a la poderosa familia Luján Zamudio, cuyo mundo se desmorona tras la muerte de su matriarca, Beatriz Zamudio, envenenada con polen durante la celebración de su cumpleaños número 60. Lo que parece un suicidio pronto revela una verdad perturbadora: el regalo fatal provino de alguien demasiado cercano.

En la serie, Arap Bethke interpreta a Juan, un abogado brillante, manipulador y calculador, de carácter intenso y mente estratégica. Juan es un hombre acostumbrado a mover las piezas desde las sombras, alguien que entiende el poder de la ley y también el de la manipulación. Su presencia dentro del conflicto familiar es determinante, pero detrás de su aparente frialdad surge una duda inquietante: ¿está realmente enamorado de su esposa o su relación forma parte de un juego mucho más complejo? La ambigüedad emocional de su personaje añade una capa de tensión que atraviesa toda la historia.

“Polen es una de esas historias que te engancha desde el inicio. No solo verán intrigas y suspenso, sino historias de amor y pasiones oscuras y algo retorcidas. Tengo muchas ganas de saber qué les parece”, expresó el actor.

El elenco de la serie también incluye a Gustavo Sánchez Parra, Rocío Verdejo, Antonio Gaona, Fabiola Guajardo, Francisco de la O, Ernesto Álvarez, Claudette Maillé, Juan Aguirre y Julio Casado, entre otros, conformando un reparto coral que potencia la tensión narrativa y el suspenso de la historia.

Producida por 11:11 Films para ViX, POLEN es un thriller psicológico donde el lujo es una fachada y la muerte se oculta entre pétalos. La serie propone un juego de percepciones en el que cada personaje es sospechoso, cada vínculo es una posible traición y cada secreto enterrado termina por salir a la superficie.

Con este proyecto, Arap Bethke reafirma su versatilidad actoral y su interés por historias de alto impacto emocional, consolidándose como una de las figuras más sólidas y consistentes de la ficción en español para plataformas de streaming.

