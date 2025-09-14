Alex Ponce y Zulia lanzan su esperado EP “Cultura POPular”

La estrella ecuatoriana Alex Ponce y el cantante Zulia presentaron su nuevo EP “Cultura POPular”, que promete ser una bocanada de aire fresco en la escena de los artistas emergentes del pop latino, con una propuesta innovadora y audaz.

“Cultura POPular” es una colección de canciones del género pop que busca establecer un nuevo estándar en la música latina. La intención es clara: crear algo nuevo y vibrante.

El EP incluye temas como “No me digas bebe” y “La Noche”, este último el más escuchado en toda América Latina y particularmente en la radio de Ecuador. “La Noche” es una fusión de reguetón y pop, creada junto a Zulia, de forma natural, durante la primera sesión de estudio.

Para Alex Ponce, “Cultura POPular” es un EP que “desafía las convenciones del género, reimaginando el pop latino con sonidos nostálgicos y giros inesperados”.

Recientemente, Ponce resultó nominado a los Premios Juventud 2025 en la categoría Nueva Generación Masculina, cuya gala se celebrará el 25 de septiembre en Ciudad de Panamá.

Con más de 1,4 millones de oyentes mensuales en Spotify y más de 300 millones de reproducciones totales, Alex ha construido una audiencia global leal que sigue creciendo de manera orgánica. Su tema más exitoso, “Plan”, ha superado los 130 millones de streams, mientras que canciones como “Ve y Diles” y “La Sin Sentimientos” también han alcanzado cifras millonarias.

