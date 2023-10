Alexandra Lozano inmgration firm opens new personal injury division, making a difference in the lives o inmigrants

Escucha este artículo Escucha este artículo

En un mundo donde la compasión y la empatía pueden marcar la diferencia, Isaac Castañeda se destaca como un faro de esperanza para los inmigrantes que enfrentan casos de lesiones personales, accidentes y

resbalones y caídas. Su viaje desde ser testigo de la lesión laboral de su abuelo hasta convertirse en el abogado gerente de lesiones personales en la firma de abogados de inmigración Alexandra Lozano es tremendamente inspirador.



A la edad de 14 años, Castañeda acompañó a su abuelo a una reunión con un abogado en Yakima, Washington. Fue un momento crucial que daría forma a su destino. Observar la conducta afectuosa del abogado y su deseo genuino de ayudar a su abuelo inmigrante, quien había trabajado incansablemente en las cajas de manzanas de Yakima, dejó una marca indeleble en el corazón del joven Castañeda.



Hoy, Castañeda dirige la nueva división de lesiones personales de Alexandra Lozano Immigration Law Firm, “Padrinos de la Justicia”. Trabaja junto a un equipo dedicado de aproximadamente 16 asociados legales, Isaac está comprometido a ayudar a los inmigrantes en sus casos de lesiones personales, accidentes y resbalones y caídas.



Isaac recuerda: “Nunca olvidé cómo ese abogado marcó una diferencia en la vida de mi familia y supe que quería ayudar a otros de la misma manera. Le debo mucho a mi familia porque mis padres también son inmigrantes. Gran parte de la motivación proviene de “Mi familia y la forma en que mi mamá y mi papá me criaron para nunca olvidar de dónde venimos. Todos somos humanos”.



La Firma de Abogados de Inmigración Alexandra Lozano es reconocida por sus servicios integrales, que cubren una amplia gama de casos en diferentes estados. La firma se especializa en manejar accidentes automovilísticos en los 50 estados, casos de compensación laboral e incidentes de resbalones y caídas en los estados de Washington y Texas. A través de su trabajo, Isaac Castañeda continúa defendiendo el

legado de compasión que presenció cuando era niño, esforzándose por marcar una diferencia tangible en las vidas de aquellos a quienes representa.

“Estamos comprometidos a acompañar a nuestros clientes en cada paso del camino para ayudarlos a obtener la justicia que merecen por el daño sufrido”, dice Castañeda. “Muchos inmigrantes no se dan cuenta de que tienen derechos. No importa si tienen papeles o no, el bufete de abogados puede actuar como su patrocinador y garantizar que obtengan el apoyo y la representación que necesitan.



Para conocer más sobre los Padrinos de la Justicia, visite https://abogadaalexandra.com/lesiones-personales/ o llame al 833-877-7070.

