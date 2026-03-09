Cierre de calles en Hula Hula marca nueva fase de revitalización del centro

Día a Día News

ElSalvador–Desde la madrugada, las calles alrededor del mercado Hula Hula permanecen cerradas por el inicio de la fase 6 del plan de reordenamiento del Centro Histórico de San Salvador.

La Alcaldía de San Salvador informó que se mantienen vías alternas para garantizar la movilidad: el transporte colectivo que circula por la avenida España y la 1.ª calle poniente debe desviarse hacia la 5.ª calle poniente.

Como rutas de conexión pueden utilizarse la 3.ª, 7.ª y 11.ª avenida norte, en dirección a la 1.ª calle poniente. Los vehículos particulares pueden incorporarse a la alameda Juan Pablo II o, si transitan por la 3.ª avenida norte, desplazarse hacia la 4.ª calle poniente o al bulevar Venezuela.

Personal municipal ejecuta labores de limpieza y retiro de elementos en la Plaza 14 de Julio, la 1.ª calle poniente y la 1.ª avenida norte, como parte del proceso de revitalización.

Irvin Rodríguez, jefe de la Unidad Técnica de Comercio en el Espacio Público (UTCEP), señaló que esta etapa avanza según lo programado. «Iniciamos el proceso de desmontaje de puestos como parte de la fase 6, etapa 1 del proyecto de revitalización del Centro Histórico, reafirmando el compromiso del alcalde Mario Durán con el ordenamiento y recuperación de espacios y desarrollo urbano sostenible», indicó.

