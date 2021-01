AMLO informa que hay 80 detenidos por el caso Ayotzinapa

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que las declaraciones de un testigo, filtradas y publicadas por un diario, son parte del expediente del caso Ayotzinapa. Admitió que el esclarecimiento de lo que sucedió la llamada Noche de Iguala, cuando desaparecieron los 43 estudiantes normalistas, les está “costando trabajo” por el pacto de silencio, que es lo que están buscando romper.

López Obrador aseguró que “se están dictando órdenes de aprehensión y se está avanzando mucho en la investigación”, aunque lamentó que todavía no hay “ningún resultado definitivo”.

“Imagínese, 43 jóvenes desaparecidos, 80 presos y no tener todavía qué fue lo que sucedió, teniendo la voluntad de aclarar las cosas, porque yo no puedo mentirle a las madres y padres de familia, no puedo mentirle al pueblo de México, o sea teniendo la voluntad de esclarecer nos ha costado trabajo, por este pacto de silencio. Pero lo vamos aclarar, que fue lo que sucedió.