Anuncian plan de tránsito para el Ilopango Air Show 2026

ElSalvador–El Viceministerio de Transporte (VMT) implementará un plan especial de tránsito durante el Ilopango Air Show 2026, que se realizará el sábado 31 de enero y el domingo 1 de febrero en el aeropuerto de Ilopango, San Salvador.

La medida busca garantizar la seguridad vial y la fluidez del tráfico ante la masiva asistencia esperada en uno de los eventos aeronáuticos más importantes de la región.

Según informó el VMT, el dispositivo incluirá presencia de gestores de tránsito en los principales accesos al aeropuerto, especialmente sobre el bulevar del Ejército y la 1.ª avenida norte. También se instalará señalización temporal y se aplicarán desvíos en horas de mayor congestión, tanto al ingreso como a la salida del evento.

El plan contempla además el uso de grúas para la atención inmediata de emergencias viales y el retiro de vehículos dañados o mal estacionados, con el fin de evitar bloqueos en las vías.

Las autoridades recomiendan a los conductores planificar sus desplazamientos con anticipación, utilizar rutas alternas si no asistirán al evento y acatar las indicaciones del personal del VMT.

El Ilopango Air Show es reconocido por sus exhibiciones acrobáticas, maniobras de precisión y demostraciones de aeronaves civiles y militares, con la participación de pilotos nacionales e internacionales. Cada edición reúne a miles de visitantes y cuenta con apoyo logístico y de seguridad de distintas instituciones estatales.

