Bukele reitera que en El Salvador «no existen secuestros ni carteles de droga»

ElSalvador–El presidente Nayib Bukele reafirmó este sábado que en El Salvador no se registran secuestros ni operan carteles del narcotráfico, declaraciones que coinciden con las ofrecidas por los ministros de Seguridad, Gustavo Villatoro, y de Defensa, René Merino Monroy, durante una conferencia de prensa sobre estafas telefónicas.

A través de su cuenta en X, el mandatario aseguró que “en El Salvador no hay secuestros ni carteles de la droga”, y explicó que los casos recientes que han generado alarma se deben a “estafas telefónicas realizadas desde una cárcel en Colombia”. Añadió que no existe ningún riesgo real y que la recomendación a la población es “no pagar” ante este tipo de llamadas.

Durante la conferencia del fin de semana, el ministro Villatoro detalló que las investigaciones han identificado que las llamadas provienen de la prisión de Cómbita, en Colombia, y se realizan desde números con códigos internacionales de países como México y Guatemala, adquiridos por los delincuentes para cometer los engaños.

Las autoridades explicaron que los estafadores utilizan la intimidación como método de presión, haciéndose pasar por supuestos miembros de organizaciones criminales extranjeras, como el “Cártel Jalisco Nueva Generación” o el “Cártel de Sinaloa”.

El caso más reciente fue denunciado públicamente por la diseñadora de interiores Paola García, quien relató en un video publicado en TikTok que recibió una llamada de personas que afirmaban pertenecer al “Cártel de Sinaloa”. Según su testimonio, las voces tenían acentos colombiano y mexicano.

El Gobierno reiteró que se trata de intentos de estafa y exhortó a la población a no dejarse intimidar ni efectuar ningún tipo de pago ante llamadas de ese tipo.

