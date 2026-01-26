Dictamen respalda préstamo de $195 millones para ampliar el Aeropuerto Internacional

Día a Día News

ElSalvador–La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa emitió dictamen favorable para ratificar un préstamo de hasta $195 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), destinado a financiar la segunda fase del Programa de Modernización del Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero, que ejecutará la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA).

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, el 95 % de los fondos se invertirá en obras de ampliación y adecuaciones de infraestructura, incluyendo la extensión de la terminal de pasajeros con accesibilidad universal, la construcción de una nueva calle de rodaje, una plataforma para aeronaves y dos edificios: uno de estacionamiento y otro para servicios de emergencia y extinción de incendios.

El segundo componente del programa contempla la actualización del Plan Maestro Aeroportuario, que evaluará el crecimiento del tráfico aéreo, la demanda futura de infraestructura y la conectividad terrestre. También se financiarán estudios de mercado para diversificar los destinos internacionales.

El tercer componente abarca gastos administrativos, consultorías, auditorías y la conformación de la Unidad Gestora del Programa.

La subdirectora general de Inversiones del Ministerio de Hacienda, Delia Reyes, explicó que el proyecto busca “fortalecer la oferta de infraestructura aeroportuaria para garantizar servicios de alta calidad ante el crecimiento sostenido de la demanda de pasajeros y contribuir al impulso económico y turístico del país”.

El financiamiento tiene un plazo de 23 años, con un período de gracia de siete años y medio antes de iniciar el pago. Una vez ratificado por el pleno legislativo, el préstamo permitirá ejecutar las obras de modernización que ampliarán la capacidad operativa del aeropuerto y mejorarán la competitividad del país en materia de conectividad aérea.

Compartir esta nota