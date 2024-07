Anuncian venta de Kroger y Albertsons

oy, los sindicatos UFCW (Locales 7, 324, 400, 770 y 3000), que han ayudado a liderar los esfuerzos contra la megafusión propuesta por Kroger y Albertsons, celebraron una conferencia de prensa para brindar actualizaciones sobre sus esfuerzos para bloquear el avance de la fusión, después de que las empresas revelaran su lista de tiendas propuestas para vender, en caso de que se aprobara la fusión.

La conferencia de prensa se celebró apenas unas semanas antes de que comenzaran una serie de casos judiciales para bloquear la megafusión propuesta por Kroger y Albertsons presentada por el Fiscal General de Washington, el Fiscal General de Colorado y la Comisión Federal de Comercio.

“La historia muestra que no podemos tomar las promesas de fusiones al pie de la letra”, dijo Jessica Crowley, miembro del UFCW Local 770 y farmacéutica de Pavilions, propiedad de Albertsons, en Los Ángeles, California. “Cuando Albertsons adquirió Safeway en 2015 y vendió alrededor de 150 tiendas a Haggen, muchas tiendas de comestibles cerraron, dejando a miles de personas sin trabajo durante meses. Seamos claros: esta megafusión afectará negativamente a los trabajadores minoristas, los proveedores más pequeños, las cadenas independientes y las comunidades que ya enfrentan desafíos con el acceso a alimentos y medicamentos. La experiencia limitada de C&S Wholesale Grocers en farmacia minorista hace que sea muy poco probable que el plan de desinversión tenga éxito”.

«Como miembro de nuestro último equipo de negociación colectiva, me preocupa cómo la fusión propuesta afectaría nuestra capacidad de abogar por mejores salarios, buenos beneficios de salud y una pensión sólida», dijo Bill Valdez, miembro del Local 7 de UFCW y 50 Cortador de carne de un año de carrera de Colorado Springs, Colorado. “Si estas corporaciones se fusionan, afectaría seriamente el poder de negociación de nuestro sindicato. Las empresas no necesitarán ser competitivas en materia de precios y no necesitarán ser competitivas en materia de negociación”.

“Desde que se anunció la propuesta de fusión de Kroger y Albertsons hace casi dos años, mis compañeros de trabajo y yo hemos estado nerviosos”, dijo Jane St. Louis, miembro del Local 400 de UFCW en Safeway en Maryland. “Sabíamos que la fusión daría lugar a la venta de tiendas y, hasta esta semana, no teníamos idea de qué tiendas podrían estar en peligro. No te imaginas la ansiedad que sentimos cada día que venimos a trabajar. Nos preguntamos: ¿Qué pasará con nuestra tienda? ¿Qué pasará con nuestros empleos? ¿Qué pasa con nuestras pensiones? ¿Podré jubilarme después de todos estos años? Te preocupas, te preocupas por tus compañeros de trabajo, tu familia y tus clientes. La incertidumbre está causando mucha ansiedad”.

“A principios de esta semana, Kroger y Albertsons publicaron una lista de 579 tiendas en todo el país que proponen vender a C&S Wholesale Grocers si se permite que la fusión continúe”, dijo Kathy Finn, presidenta del Local 770 de UFCW. “Kroger y Albertsons saben desde hace meses qué tiendas planean vender, y la publicación de última hora de la lista fue un intento clandestino de influir en los tribunales y crear la percepción de que la megafusión está cerca de ser definitiva, creando más incertidumbre para nuestros miembros. La fusión no es un trato cerrado, ni mucho menos”.

“A estas dos compañías les está yendo muy bien como compañías independientes, no necesitan fusionarse para tener éxito”, dijo John Marshall, analista financiero de UFCW Local 3000 y UFCW Local 324. “Están aumentando las ventas, ganando dinero y registrando ganancias. . Lo que deberían hacer es invertir sus ganancias en más personal, salarios más altos, precios más bajos y abrir más tiendas para aumentar su participación de mercado. Esta propuesta de fusión haría lo contrario: sacaría miles de millones de dólares del negocio de comestibles y se los entregaría a los inversores de Wall Street”.

